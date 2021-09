"La Flamme" : le casting de la saison 2 dévoilé

La série comique de Canal+ annonce une saison 2 avec un casting haut en couleurs.

par Team Mouv'

Après une première accueillie avec enthousiasme par le public, Jonathan Cohen et sa bande sont de retour pour une saison 2 de La Flamme, la série humouristique de Canal + .

On avait hurlé de rire devant la première saison : La Flamme remet ça. Canal + vient d'annoncer le début du tournage d'une saison 2, toujours réalisée par Jonathan Cohen et Jérémie Galan. Dans le premier opus, on assistait à la parodie d'une émission de télé - réalité, où Marc ( incarné par Jonathan Cohen ) devait trouver l'élue de son cœur parmi différentes admiratrices, jouées entre autres par Angèle, Adèle Exarchopoulos ou encore Florence Foresti.

Nouvelle émission, nouveau casting

Pour la saison 2, La Flamme se renouvelle : il semblerait que la production Canal + parodie, cette fois - ci, une émission d'aventure type "Koh Lanta". Cette suite, qui sera sous - titrée "Les Aventuriers de Chupacabra", sera portée par un casting encore une fois impressionnant : Ramzy Bedia, Mister V, Kad Merad, Laura Felpin et Jérôme Commandeur seront notamment au rendez - vous pour jouer les aventuriers de l'émission . Quant à certains des grands noms de la première saison, ils seront de nouveau aux côtés de Jonathan Cohen : Adèle Exarchopoulos, Pierre Niney et Géraldine Nakache, entre autres, ont de nouveau signé avec la production .

Une distribution qui en envoie plein les yeux, et qui promet de nous faire autant rire que lors de la saison 1 . Alors que le tournage vient de commencer, on peut espérer une sortie de La Flamme saison 2 sur nos écrans en 2022 .