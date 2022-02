La famille Kardashian de retour avec "The Kardashians" sur… Disney+ et Hulu

Les sœurs Kardashian et Jenner reviendront sur les écrans dès le 14 avril sur les plateformes Hulu et Disney+.

par Team Mouv'

Kris, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall et Kylie feront bientôt leur retour sur les écrans pour dévoiler la suite de L'incroyable famille Kardashian dans leur nouvelle série sobrement intitulée The Kardashians .

Les soeurs K bientôt de retour

En septembre 2020, la famille Kardashian annonçait la fin de l'iconique série et télé - réalité L'incroyable famille Kardashian, qui les a par ailleurs propulsées au sommet . Après après 14 ans, 20 saisons et plus de 200 épisodes, la dernière saison de la série avait été diffusée en 2021 . Mais Kim Kardashian et ses soeurs n'en ont visiblement pas fini avec le petit écran puisqu'elles arriveront avec un nouveau programme à partir du printemps 2022 .

En effet, c'est pour le plus grand bonheur de leurs fans que Hulu a dévoilé ce lundi 7 février le teaser de la série qui devrait être disponible le 14 avril sur la plateforme. Concernant Disney + , aucune date n'a été révélé mais cela devrait faire rapidement suite .

À travers ces télé - réalités, la famille devenue un véritable phénomène de société plonge son public au coeur de son intimité. Rendez - vous donc le 14 avril pour continuer de suivre chaque membre et tous les dramas familiaux qui s'en suivent dans The Kardashians .