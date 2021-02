La Chronique des Bridgerton : une nouvelle actrice principale pour la saison 2

La série Netflix événement va revenir pour une deuxième saison avec une toute nouvelle actrice principale...

par Team Mouv'

Si vous êtes un minimum fans de séries, impossible pour vous d'être passés à côté du phénomène La chronique des Bridgerton. Pendant 8 épisodes la première saison a suivi différentes familles issues de la noblesse londonienne d'un XIXème siècle fictionnel et tout particulièrement le personnage de Lady Daphné Bridgerton incarné par Phoebe Dynevor . Pour la deuxième saison, un changement de focus s'opère.

Netflix vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux : c'est Simone Ashley qui incarnera l'un des personnages les plus importants de cette seconde saison, celui de Kate ! Son visage vous dit surement quelque chose . . . et pour cause : l'actrice a déjà fait impression notamment dans la série Sex Education où elle jouait Olivia. "Soyez prêts à tomber amoureux de Simone Ashley, qui jouera Kate dans la saison 2 de Bridgerton . Kate est une jeune femme intelligente, têtue et qui n'a aucune patience pour les imbéciles - Anthony Bridgerton inclus", explique le post .

Une série adaptée d'un livre

Il est à rappeler que cette série est l'adaptation des livres jeunesses du même nom, écrits par Julia Quinn . Du côté des livres, chaque tome se consacre à un personnages plus précisément, c'est donc en toute logique que la série suit ce même fil conducteur . A l'instar du tome 2, la saison 2 se focalisera ainsi sur Anthony Bridgerton, frère de Daphné . La question du mariage et des relations amoureuses étant au centre de cette oeuvre, on suivra la relation d'Anthony et d'une ( pas si ) mystérieuse nouvelle protagoniste : Kate .

On a hâte de voir ce que l'excellente Shonda Rhimes qui a produit la série ( mais aussi Murder et Grey's Anatomy) a encore en stock pour nous !