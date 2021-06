"La Chronique des Bridgerton" : Regé-Jean Page revient sur son départ

Depuis l'annonce de son départ de la série, Regé-Jean Page a brisé le cœur de milliers de fans.

par Team Mouv'

Annoncé début avril, l'acteur tant adoré des fans de "La Chronique Des Bridgerton" Regé - Jean Page qui incarne Simon le duc d'Hastings fait ses adieux à la série à succès . Star de la première saison, Regé - Jean ne fera plus frémir le cœur des fans dans les prochaines aventures de Bridgerton .

Ce n'est qu'un au revoir ?

Interviewé par Variety, Regé - Jean en a profité pour se confier un peu plus sur son départ . Si la nouvelle a surpris de nombreux fans, pour l'acteur le départ de son personnage, Simon, était écrit : "C'était ce qu'on voulait, Simon était un personnage de dingue pour une saison . Il était l'antagoniste, il s'est amendé, et il a découvert qui il était vraiment à travers Daphne . Je pense que l'une des choses les plus courageuses dans le genre romantique, c'est de permettre aux gens d'avoir une fin heureuse . "

Une stratégie tirée des livres dont est adaptée la série puisque chacun des romans se concentre sur un membre différent de la famille Bridgerton ( pour la deuxième saison, c'est Anthony qui sera au cœur de l'intrigue ) . Cependant les fans du comédien pourront toujours le retrouver dans de futures productions comme The Gray Man des frères Anthony et Joe Russo ou encore dans l'adaptation cinéma de Donjons et Dragons . Ce n'est donc que le début de la longue carrière ( on lui souhaite ) de Regé - Jean Page .