"La Casa de Papel" : un spin-off pour Berlin en 2023

Alors que les fans attendent l'ultime saison de La Casa de Papel, l'univers de la série continuera... Un spin-off du personnage Berlin a été annoncé pour 2023.

Les fans de La Casa de Papel attendent depuis plusieurs semaines la dernière partie de la 5ème saison. Cependant, Netflix n'en n'a pas fini avec la série créée par Álex Pina. Un spin-off autour du personnage de Berlin est prévu pour 2023.

Un spin-off pour Berlin, personnalité préférée de la série

C’est lors d’un évènement à Madrid avec le casting de la Casa de Papel que l’information a été dévoilée. Le spin-off de la série tournera autour du personnage de Berlin, joué par Pedro Alonso. Dans la série, Berlin a pris part au projet de son frère, Le Professeur, afin de braquer la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre pour rendre hommage à leur père.

Criminel le plus expérimenté de la bande, le personnage de Berlin est à la fois le plus charismatique de la bande et le plus flippant. Les mauvais aspects de sa personnalité ont été gommé par les scénaristes dans les saisons suivantes, quand il apparait sous forme de flash-back. Ce qui fait de lui l'un des personnages les plus apprécié de la série.

Pour rappel, avant le succès mondial de Squid Game, La Casa De Papel était le drame non anglophone le plus populaire de Netflix et avait été visionné par 180 millions de foyers dans le monde.

Un personnage pourtant décédé dans la 2ème saison ...

La question reste de savoir à quel moment de la vie de Berlin se déroulera le spin-off, par rapport à la série principale. Le personnage de Berlin est décédé lors de la deuxième saison, mais il n'est pas impossible qu'il ait maquillé sa mort. Il faudra pourtant être patient...

L’acteur a d’ailleurs exprimé son enthousiasme lors d’un événement qui réunissait les fans de la série où l’annonce a été faite :

"Je suis si heureux que ça se fasse. Je suis profondément reconnaissant d’avoir pu créer un lien avec des personnes du monde entier, de recevoir autant d’amour et de passer un moment aussi mémorable. Vous, les fans, êtes nos complices et je vous en remercie."

En attendant le 3 décembre, vous pouvez encore visionner la bande annonce de la dernière saison, qui s'avère être riche en émotion...