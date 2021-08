"La Casa de Papel saison 5" : Netflix dévoile la première bande-annonce !

Netflix dévoile les premières images de la saison 5 de La Casa de Papel.

par Team Mouv'

Après des mois et des mois d'attente, Netflix livre enfin les premières images tant attendues de la saison 5 de La Casa de Papel . On le sait, c'est désormais officiel, la série espagnole s'arrêtera après cette 5ème saison qui sera diffusée en deux parties . Avant la sortie du premier volume le 3 septembre, la plateforme nous offre une première bande - annonce .

Une ultime saison explosive

À l'image des 4 autres parties, le 5ème volet de La Casa de Papel s'annonce très explosif . Le gang est enfermé dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures . Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s’apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres, après avoir perdu l’un des leurs . Le Professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il ne sait pas comment s’évader . Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu’ils ont affronté jusque - là : l’armée . La fin du plus grand casse de l’histoire se rapproche, et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte…

Au casting de cette saison, on retrouve toujours les mêmes acteurs, Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna ou encore Darko Peric .

La Partie 5 de La Casa de Papel sortira en deux temps, le volume 1 le 3 septembre et le volume 2 le 3 décembre 2021 .