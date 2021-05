"La Casa de Papel" : les acteurs se disent au revoir après le tournage de l'ultime saison

Netflix a annoncé la fin du tournage pour "La Casa De Papel" : un moment émouvant pour les acteurs qui se disent adieu.

par Team Mouv'

Clap de fin pour la série espagnole la plus reconnue aka La Casa de Papel, la série qui nous a fait aimer les braqueurs de banques vient de tourner sa cinquième et dernière saison . L'occasion pour les acteurs de se dire aurevoir . . .attention, sortez les mouchoirs .

La fin d'une saga

Dans un post partagé par Netflix, on pouvait lire en légende : "Ce qui a démarré avec un braquage se termine avec une famille . Merci à tous les fans d'avoir fait partie de La Resistencia ! Nous avons hâte de vous montrer comment se termine cette histoire . " accompagné d'une photo mettant en scène les acteurs posant pour la dernière photo de "famille", tous vêtus de leurs fameux costumes rouges .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Adieux émouvants

Les acteurs en ont aussi profité pour se dire aurevoir comme l'actrice Úrsula Corberó connue pour le rôle de Tokyo, qui a partagé quelques photos souvenirs en compagnie de ses collègues . Sous le post elle leur adresse ses meilleurs souhaits et dit qu'ils lui manqueront énormément .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Comment finir la série ?

Pour cette ultime saison, la question fatidique de comment finir la série, quelle sortie offrir à toute la bande qui ne cesse de courir depuis quatre saisons déjà, s'est évidemment posée aux créateurs . Seule solution, dissoudre le groupe : "Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe" avait annoncé le créateur de la série avant d'ajouter"Comment mettre le Professeur au pied du mur? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages? Ainsi est née la cinquième partie de La Casa de Papel . La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage, mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante .__" Voilà ce que ce promet le bouquet final, des adieux fracassants sont donc à prévoir . On ignore pour l'instant quand la saison sera diffusée .

Créée en 2017 par Alex Pina, La Casa de Papel suit une équipe de marginaux alors qu'ils réalisent une prise d'otages au sein de l'Hôtel royal de la monnaie, à Madrid, sous la direction du mystérieux "Professeur" . Leur but étant d'imprimer des milliards d'euros et les dérober . Une intrigue pleine de mystère et des personnages extrêmement bien choisis ont suffit pour rendre fous des millions de fans et créer un engouement quasi mondial pour la série .