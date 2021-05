"La Casa de Papel" : le Professeur dit adieu à la série

Le Professeur, spécialiste des braquages le plus célèbre du monde, dit au revoir à la série espagnole.

par Team Mouv'

Un peu moins d'un an après avoir annoncé le début du tournage de la saison finale de La Casa de Papel, le professeur s'en va . Pas un mot, juste un dernier regard au studio . Voilà comment Alvaro Morte a annoncé la fin de La Casa de Papel sur Instagram . "Je quitte le plateau de La Casa de Papel pour la dernière fois . Je n'ai pas les mots . Merci pour tout, à tous, aux fans, à l'équipe de Vancouver Media Producciones, Netflix, et merci à toi, mon cher Professeur . Tu vas me manquer . MERCI" . Alvaro Morte arrête certainement le rôle de sa vie, celui qui l'a fait connaitre à travers le monde et auquel il sera toujours associé . Il est simple d'imaginer son émotion .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La saison 5 est dans la boîte, elle sera l'ultime aventure des plus célèbres braqueurs de banque du monde . Aucune date de diffusion n'a encore été communiquée mais la dernière partie de La Casa de Papel est attendue pour la fin de l'année 2021 .