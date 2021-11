"La Casa de Papel" dévoile le teaser émouvant de la partie finale

Netflix vient de dévoiler la bande annonce de la dernière partie "La Casa de Papel". [Attention Spoil pour ceux qui n'ont pas vu la partie précédente].

par Team Mouv'

La deuxième partie de la cinquième saison de La Casa de Papel se rapproche de plus en plus . Et pour nous faire patienter Netflix nous envoie la bande annonce de cette dernière .

Casa de Papel, bientôt la fin . . .

La plateforme a publié ce mercredi 3 novembre la bande - annonce officielle de Casa de Papel Part 5 : Volume 2 en guise d'avant - goût de ce qui sera la fin de la série . Il ne reste que cinq chapitres avant que le casse de la Banque d'Espagne ne prenne fin . Ces derniers épisodes arriveront le 3 décembre .

Le sacrifice de Tokio, qui continuera à apparaître dans la série par le biais de flashbacks, n'a pas été vain . C'est du moins ce qui ressort de la nouvelle bande - annonce publiée par la plateforme . Dans cette dernière, on voit comment le groupe de braqueurs, dirigé par le Professeur, traverse, ce qui semble être, ses heures les plus difficiles. Le plan semble s'effondrer à chaque minute qui passe et il faudra donc attendre le 3 décembre pour connaitre la fin des aventures de nos héros masqués .