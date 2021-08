La bagarre historique de la NBA racontée dans un documentaire Netflix

Netflix raconte "l’un des pires moments de l’histoire de la NBA" dans un docu-série captivant.

par Team Mouv'

Netflix sort un docu - série sur les plus grandes histoires du sport appelé Untold : l'envers du sport. Le premier épisode met la lumière sur la bagarre entre les basketteurs des Pistons, des Pacers et les spectateurs du Palace d'Auburn Hills . Cette histoire a marqué le monde de la NBA en 2004 et ce documentaire compte bien révéler la vérité !

"Malice at the Palace"

Ce docu - série est disponible depuis le 10 aout 2021 sur Netflix . Il est composé de cinq épisodes et "apporte un regard neuf sur certaines des plus grandes histoires du sport . " Le premier épisode fait le tour de la célèbre bagarre baptisée "Malice at the Palace" . Ce jour - là les Détroits Pistons reçoivent les Pacers d’Indiana mais ces deux équipes se détestent . Tout va basculer quand un fan des Pistons va renverser une bière sur le joueur de l'équipe des Pacers, Ron Artest . Ce dernier plus que chaud, va se jeter sur le spectateur et tout le monde va se taper dessus ( les joueurs, les spectateurs, les agents de sécu ) au Palace d’Auburn Hills .

Le documentaire interviewe les joueurs de chaque équipe, Stephen Jackson, Ron Artest, Jermaine O’Neal, Reggie ou encore Ben Wallace et montre des images exclusives de ce jour de chaos appelé "Malice at the Palace" . C'est le moment ou jamais pour connaître les anecdotes choc sur "__l’un des pires moments de l’histoire de la NBA" .

Un docu - série captivant

Les quatre autres documentaires vont débarquer par la suite sur Netflix . Au programme : la vie de Caitlyn Jenner aux JO, la boxeuse Christy Martin, le tennisman Mardy Fish et les hockeyeurs des Thrashers d’Atlanta .