L'icône des arts martiaux au cinéma, Sonny Chiba est décédé

L'acteur japonais est mort à 82 ans à cause du Covid-19.

par Team Mouv'

Les fans de bagarres au cinéma sont en deuil : l'acteur japonais Sonny Chiba est décédé. Selon Allociné, c'est un infection pulmonaire causée par la Covid - 19 qui a emporté l'acteur mythique . Quentin Taratino lui avait confié le rôle d'Hattori Hanzo dans son célèbre film Kill Bill.

Une légende du cinéma

L'AFP rappelle que l'acteur mythique est née en 1939 dans le sud - ouest du Japon . Expert en karaté, il est devenu un acteur très prolifique dans les films et séries japonaises, avec 125 performances pour le compte des célèbres studios Toei qui l'avaient recruté lors d'un concours de nouveaux talents .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des gros succès

Sonny Chiba s'était illustré en dehors du Japon avec un personnage d'homme de main ultra - violent dans la trilogie The Street Fighte__r. Cette performance avait marqué Quentin Tarantino dans sa jeunesse et le réalisateur américain avait fait appel à Sonny Chiba pour Kill Bill. Il y interprète le rôle iconique d'Hattori Hanzo, le samouraï reconverti en cuisinier qui forge un sabre qu'utilisera Uma Thurman pour accomplir sa vengeance . L'AFP rappelle enfin qu'il avait également joué un rôle dans _Fast and Furious: Tokyo Drift_de Justin Lin, en 2006 .