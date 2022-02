L’acteur Moses J. Moseley qui jouait dans "The Walking Dead" est mort

Moses J. Moseley qui incarnait le zombie Mike dans "The Walking Dead" a été retrouvé mort dans son véhicule la semaine dernière. Il avait 31 ans.

par Team Mouv'

L’équipe de The Walking Dead est en deuil. L’acteur qui incarnait un des zombies de compagnie de Michonne est mort mercredi 26 janvier d’après les informations communiquées par TMZ. Son corps a été retrouvé dans son véhicule à Stockbridge, dans une banlieue d’Atlanta.

Les causes de son décès ne sont à ce jour pas connues. Mais toujours selon TMZ, qui aurait contacté sa famille, ce dernier a été retrouvé avec une balle dans le dos. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire. La thèse du suicide est sincèrement étudiée. L’acteur avait disparu une semaine avant son décès, sa famille avait même contacté des hôpitaux pour tenter de le retrouver.

Un acteur prometteur apprécié de tous

D’abord mannequin, le jeune homme avait débuté sa carrière en tant que figurant dans Hunger Games. Il avait ensuite enchainé les seconds rôles dans Watchmen et The Queen of the South.

Mais c’est dans The Walking Dead qu’il s’est réellement fait remarquer entre 2013 et 2015. AMC, la chaîne qui diffusait la série lui a aussitôt rendu hommage sur Twitter : "Nos pensées et nos prières vont vers Moses J. Moseley."

Son agent, meurtri par sa disparition, n’a pas manqué de partager sa peine dans un communiqué : "Moses était une personne magnifique et si vous aviez l’occasion de le rencontrer, il rendait votre journée incroyable. Il était très talentueux, il était un vrai ami, le genre de ceux que vous pouvez appeler pour n’importe quoi. La vie et travailler dans le monde du divertissement l’excitaient tellement."