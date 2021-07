Kourtrajmé : Romain Gavras prépare un nouveau film pour Netflix, co-écrit avec Ladj Ly

Le tournage du prochain film de Romain Gavras a commencé.

par Team Mouv'

Trois ans après Le monde est à toi, Romain Gavras travaille sur son prochain long - métrage dont le tournage a commencé en France .

Une production Netflix

Pour son troisième opus, le réalisateur s'est associé à Netflix qui devrait le diffuser en exclusivité . Pour l'occasion, Romain Gavras retrouve son partenaire du collectif Kourtrjamé, Ladj Ly, réalisateur des Misérables, ainsi que Elias Belkeddar .

Celui qui a réalisé des clips pour M . I . A, Kanye West et Jay - z réunit au casting de ce nouveau long - métrage : Dali Benssalah (Les Sauvages, Mourir peut attendre) , Anthony Bajon (La Prière, Teddy) , Alexis Manenti (Les Misérables) , Ouassini Embarek (The Eddy) ou encore Sami Slimane . Le titre et l'intrigue de ce troisième opus n'ont pour l'instant pas été dévoilés . Selon le média Deadline, il devrait paraître courant 2022 .