Koh-Lanta : la nouvelle saison de retour avec un nouveau totem

La nouvelle saison de Koh-Lanta a été annoncée, ainsi que son intrigue et sa date de sortie.

par Team Mouv'

Koh-Lanta vous manque ? Vous ne savez plus quoi faire de vos mardis soir, recroquevillé sur votre canapé à regarder la télé éteinte ? Vos vies n'ont plus de sens sans la douce présence paternelle de Denis ? Bonne nouvelle : l'émission d'aventure reprend pour une 23e édition qui s'annonce pleine de surprises.

C'est officiel : Koh-Lanta est de retour sur TF1, à partir du 22 février. La nouvelle saison, qui a déjà son visuel et son nom (Koh-Lanta et le Totem Maudit), sera présentée ce vendredi 5 février. Le pitch de l'émission a, comme chaque saison, son lot de nouveautés : cette édition sera centrée sur un nouveau totem, appelé le Totem Maudit, qui changera certaines règles du jeu. Comme pour la dernière édition spéciale, Koh-Lanta : La Légende, les épisodes seront diffusés le mardi soir.

Un renouveau bienvenu dans l'émission

TF1 annonce ainsi : "C'est du jamais vu dans Koh-Lanta : il n'y aura pas un, mais 2 totems : le totem d'immunité qui protège les gagnants et le Totem Maudit et ses malédictions". De quoi faire passer de nouveau un bien sale moment aux 24 courageux qui partent s'affronter aux Philippines, sur l'archipel de Palawan, lieu du tournage de cette édition. Douze hommes et douze femmes dont les identités ont déjà été révélées, et qui seront donc face à une menace inédite dans l'émission d'ALP : celle du Totem Maudit, qui sera sans doute réservé aux perdants des épreuves.

Après une édition compliquée sur Koh-Lanta : La Légende, qui suivait le retour des héros mythiques de l'émission, cette nouvelle saison devrait être plus calme, du moins, on l'espère. De fait, la précédente avait provoqué l'indignation de ses auditeurs après des révélations de tricherie : résultat, aucun vainqueur n'a été couronné pour conclure la saison, bien que Claude et Laurent soient arrivés jusqu'au jury final. Cette fois, ce seront des anonymes qui lutteront pour remporter la place de vainqueur de Koh-Lanta, nous permettant d'espérer un jeu plus authentique.

Rendez-vous dès le 22 février pour le meilleur des mardis possibles : déguster un délicieux repas, affalé devant la télé pour regarder les aventuriers galérer et souffrir de la faim, tout en les jugeant sur leurs performances. On a hâte.