Kofs : on a une date pour le film "Chouf" sur Netflix

Le film "Chouf" réalisé par Karim Dridi arrive bientôt sur Netflix.

par Team Mouv'

Réalisé par Karim Dridi, le film Chouf sorti en 2016 sera bientôt disponible sur Netflix . Chouf qui signifie "regarde" en arabe - comme le décrit le synopsis officiel - retrace l'histoire de guetteurs des réseaux de drogue de Marseille . Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, intègre le business de son quartier après le meurtre de son frère, un caïd local .

Pour retrouver les assassins, Sofiane est prêt à tout . Il abandonne famille, études et gravit rapidement les échelons . Aspiré par une violence qui le dépasse, Sofiane découvre la vérité et doit faire des choix . Nominé au festival de Cannes, le film avait été encensé par la critique . Au casting on retrouve également le rappeur Kofs, originaire de Marseille .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

C'est donc plus de 5 ans après sa sortie au cinéma que le film sera disponible prochainement sur Netflix . L'œuvre française rejoindra le catalogue de la plateforme dès le 15 mai prochain.