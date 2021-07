"King Richard" : Will Smith incarne le père des soeurs Willliams dans ce nouveau film

Le premier teaser du film qui rend hommage aux sœurs Williams vient d'être dévoilé et Will Smith y incarne le rôle principal.

par Team Mouv'

Will Smith est de retour sur le grand écran avec un film qui sera sans doute à retenir : il tiendra le rôle central dans King Richard, un biopic sur les championnes de tennis, les sœurs Williams et leur père ( incarné par Will Smith ) qui a été un véritable coach à l'origine de leur succès .

Le secret des sœurs Williams

Si le film réalisé par Reinaldo Marcus Green, mettra à l'honneur l'incroyable ascension des sœurs Williams, Venus et Serena, il présentera surtout leur père, Richard Williams, celui qui a façonné ces deux légendes . Pour rappel, Serena a remporté 39 titres du Grand Chelem devenant ainsi une des plus grandes championnes de tennis de l'histoire . Quant à Venus, elle en a glané 23 : des carrières hors du commun, forgées par l'intransigeant Richard Williams .

Le film présentera cet homme de l'ombre à la personnalité atypique en se basant de son point de vue . Un rôle parfait pour Will Smith qui saura exprimer toutes les émotions nécessaires dans ce film qui sortira en salles le 1er décembre prochain.