Kill Bill 3 : Tarantino imagine une suite avec Uma Thurman et sa fille

Quentin Tarantino a assez d'idées pour faire un Kill Bill 3.

par Team Mouv'

Il y a quelques jours Quentin Tarantino avoue qu'il prendra bientôt sa retraire en tant que réalisateur. Mais lors de l'émission de podcast The Joe Regan Experience, ce mercredi 29 juin, il confie avoir une idée de casting pour un Kill Bill 3. Et franchement, ça envoie du lourd . Avec cette suite de révélations en peu de temps, les fans ont du vivre un véritable ascenseur émotionnel .

Au casting : Uma Thurman et sa fille

Le réalisateur bouillonne d'idées pour le cinéma même s'il avouait le contraire il y a quelques jours . Ce troisième opus signerait le retour de la Mariée, la tueuse à gages la plus célèbre au monde. Mais c'est pas tout ce que nous réserve l'imagination débordante de Tarantino, il voit déjà l'arrivée de la fille d'Uma Thurman sur le tournage ! "J’aimerais bien retrouver ces personnages vingt ans après, imaginer le destin de La Mariée et sa fille, Bebe . Elles ont eu la paix pendant vingt ans et maintenant, cette paix est brisée . La Mariée et Bebe sont en fuite… et rien que l’idée de réunir Uma Thurman et sa fille Maya Hawke est foutrement excitante ! "

La fille d'Uma et Ethan Hawke a déjà fait ses premiers pas dans Stranger Things et même chez Tarantino dans Once Upon a Time . . . in Hollywood . En 2020, l'actrice Vivica A . Fox, a . k . a la Vipère Cuivrée, avait imaginé Zendaya incarner sa fille adulte . On imagine même pas un combat entre Zendaya et Maya Hawke pour venger leurs mères . So badass !

Le retour des stars de Kill Bill

Le réalisateur a bien envie de tourner avec les actrices de ses précédents films et c'est pas pour nous déplaire . Il déballe encore son imagination et affirme que “Elle Driver ( Daryl Hannah ) est toujours là, Sophie Fatale ( Julie Dreyfus ) s’est fait couper le bras, mais elle est toujours dans le coin . Elles ont l’argent de Bill . Et en fait, Gogo ( Chiaki Kuriyama ) avait une sœur jumelle, Shiaki, qui pourrait aussi pointer le bout de son nez . ” Ce serait un casting 5 étoiles que nous offrirait Tarantino et on espère que ça ne sera pas qu'un rêve !