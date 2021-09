Kid Cudi x Jay-Z : une collab inédite teasée dans un trailer Netflix

Une collaboration inédite entre Kid Cudi et Jay-Z a été teasée dans le trailer "The Harder They Fall".

par Team Mouv'

On aura officiellement le droit à une nouvelle collaboration entre Jay - Z et Kid Cudi, après leur morceau Already Home présent sur l'album The Blueprint 3 ( 2009 ) . Cette nouvelle collab' a été dévoilée à l'occasion d'un trailer du nouveau film Netflix The Harder They Fall co - produit par Jay - Z, avec comme acteurs Jonathan Majors, Idris Elba ou encore Zazie Beetz .

Une bande - son explosive

Et Jay - Z a aussi participé à la bande - son du film avec un morceau explosif en featuring avec Kid Cudi, qu'on peut entendre dans le trailer . Intitulé My Guns Go Bang, on peut entendre quelques phases des deux MC sur le titre . Il faudra toutefois patienter pour découvrir le morceau dans son intégralité . Peut - être le 3 novembre, en même temps que la sortie du film ?