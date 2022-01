Keanu Reeves a donné 70% de ses bénéfices sur "Matrix" à la recherche contre le cancer

Keanu Reeves a fait don de 70% de ses revenus sur le film "Matrix" à la recherche contre le cancer.

Keanu Reeves est décidément un modèle de générosité : l'acteur a reversé anonymement 70% des bénéfices qu'il avait fait grâce au film Matrix à la recherche contre le cancer.

À grand acteur, grand coeur

C'est indéniable : Keanu Reeves est un des acteurs les plus appréciés du monde du cinéma, et cela est dû en partie à la générosité de l'acteur, qui a de nombreuses fois aidé diverses causes. Or, alors que Matrix: Resurrectioons est en pleine promo, on vient d'apprendre qu'à l'occasion de la sortie du film original et de son succès spectaculaire, l'acteur de Neo avait également reversé 31,5 millions de dollars à la recherche contre le cancer, soit 70% de son salaire sur le Matrix.

Keanu Reeves, qui n'est pas de ceux qui ont été gâtés par le destin, a lui-même été concerné par le cancer : en 1999, lors de la sortie du film, la petite soeur de Keanu souffrait du cancer - après dix ans de bataille, elle est en rémission depuis 2001. Mais même après la guérison de sa soeur, l'acteur a continué à donner pour cette cause, et est allé jusqu'à créer sa propre fondation de recherche contre le cancer, tout en restant très discret à ce sujet : "Je n'aime pas y associer mon nom, je laisse juste la fondation faire ce qu'elle fait", avait-t-il confié au Ladies Home Journal en 2009.

Un geste touchant, qui vient s'ajouter à la longue liste de faits qui nous font aimer Keanu Reeves, qui reste un exemple de bienveillance. Et la bonne nouvelle ? On le verra bientôt à l'affiche de la série "Le Diable dans la ville blanche", produite par Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio. Encore plus de Keanu, et on adore ça.