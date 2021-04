"Kaamelott" : une pétition pour que T.Pesquet puisse voir le film en avant première dans l'espace

C'est officiel : les fans de Kaamelott sont des fous, dotés d'un excédent d'imagination.

par Team Mouv'

Alors que la sortie du film Kaamelott : Premier Volet est attendue de pied ferme par une armée de fans assoiffés d'humour noir, l'un ou l'une d'entre eux vient d'avoir une idée folle : diffuser ce film en avant première dans l'espace ! Et qui d'autre que Thomas Pesquet ( fan de la série ) pour mériter l'honneur de poursuivre les aventures d'Alexandre Astier aka le Roi Artur ? Personne .

"Proposition : Faire de Kaamelott le premier film avec une exclusivité SPATIALE ! "

"On sait tous que Thomas Pesquet est un fan de Kaamelott . Et que Alexandre Astier est fan de spatial__ . " explique la pétition . Le Roi Arthur a même dédié une pièce entier de théâtre, intitulée L'exo - conférence, au thème de l'espace et de l'aventure spatiale en 2014. "Certains films sortent en exclu aux US, ou en chine etc . . mais il n'y a jamais eu de film "sorti" d'abord dans l'espace ! !" poursuit le document disponible ( et signale ) en ligne .

Capture d'écran du post FB accompagnant la création de la pétition : "FAIRE DE KAAMELOTT LE PREMIER FILM AVEC UNE EXCLUSIVITÉ SPATIALE !"

Petit coup de PUB

Le but des signataires est clair : fait un bon coup de PUB pour leur sitcom préféré . Selon le créateur de la pétition, tout le monde y trouvera finalement son compte : "Il y a de quoi faire du putaclic pour les journaux__, de la grosse PUB pour Kaamelott, et faire plaisir a au moins 1 Fan" résume la charte en ligne . Des fans comme ça, tous les artistes en rêvent ! Ce que la pétition ne dit pas en revanche, c'est COMMENT faire pour rendre cette avant première possible à 408 kilomètres de hauteur en orbite ? Il risque d'y avoir un léger délais . . . non ? !

Pour l'heure, la date de sortie du film n'est pas encore connue . . . foutu covid. Mais une fois de plus, les fans de Kaamelott ne se laissent pas abattre, la pétition compte déjà 2 000 signatures ! "Première diffusion publique: ISS le ???? " indique le document .