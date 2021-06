"Kaamelott" : une nouvelle bande-annonce dévoilée avec Alain Chabat, Géraldine Nakache...

Le très attendu "Kaamelott : premier volet" sera bientôt en salles, une bande-annonce a été dévoilée et "oh !" magnifique surprise, le grand Alain Chabat est de la partie.

par Team Mouv'

Retardé depuis des mois et des mois pour cause de pandémie internationale, les cinémas ont rouvert leurs portes et on assiste presque à un embouteillage du côté de la programmation . Kaamelott fait partie des films les plus attendus, Alexandre Astier, créateur de la série culte est aux manettes de ce premier opus qui se déclinera en trilogie .

Un casting 5 étoiles a été réuni dont Alain Chabat qui incarnera le Duc d'Aquitaine, un personnage que l'on a déjà rencontré dans le livre V de la série. Autour de la table, on retrouve Alexandre Astier qui campe le Roi Arthur, Géraldine Nakache, la Duchesse d'Aquitaine et un nouveau - venu Alzagar incarné par Guillaume Gallienne :

Le film se déroule en 484, Lancelot est au pouvoir depuis 10 ans. Il organise une chasse aux sorcières - aidés par des mercenaires saxons - pour retrouver Arthur et ses chevaliers, aujourd'hui, divisés et dispersés . Ce dernier, exilé à Rome, pour échapper à la folie de Lancelot se trouve dans la maison abandonnée de sa première femme Aconia . Souffrant sous le joug de Lancelot, le Royaume de Logres résiste et attend le retour de son héros .

On retrouvera, entre autres, Jean - Christophe Hembert sous les traits de Karadoc de Vannes , Franck Pitiot dans la peau de Perceval de Galles , Anne Girouard dans le rôle de Guenièvre, Antoine De Caunes dans le rôle de Dagonet, Christian Clavier en Jurisconsulte, Clovis Cornillac sous le chapeau de Quarto, mais aussi Horsa qui sera incarné par le chanteur Sting.

Le film sera en salles le 21 juillet, on a hâte ! !