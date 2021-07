"Kaamelott" : un fan veut voir le film 200 fois pour établir un record

Pour battre un précédent record, un fan compte visionner 200x Kaamelott : Premier Volet !

par Team Mouv'

Quand on aime, on ne compte pas . C'est en tout cas ce que voudrait prouver le youtubeur _Klein d'œil_au moment de la sortie du film d'Alexandre Astier tant attendu : Kaamelott Premier Volet . Le film est prévu pour le 21 juillet en salles et ce fan inconditionnel prévoit d'assister 200 fois à la projection dans une salle de cinéma pour battre un précédent record mondial !

Le fan ultime

Le but d'Arnaud Klein est simple : battre le record d'un américain ayant vu Avengers Endgame 191 fois au cinéma et ainsi devenir le fan ultime de Kaamelott . Dans une vidéo Youtube, il explique comment il compte réaliser cette performance . Kaamelott Premier Volet est annoncé pour une durée de 2 heures . . . Le fan devra donc passer plus de 400 heures assis dans un fauteuil de cinéma, c'est presque 17 jours au total !

Meilleure communauté de fans de tous les temps ?

Déjà au moment de l'ouverture des précommandes de places pour aller voir le film, Alexandre Astier s'était rendu compte que les fans de sa série étaient complètement tarrés ! 60 000 places avaient été vendues en seulement 24H, un record pour un film français ! "Record, phénomène . . . Vous allez déglinguer tout le système et ca va encore être ma faute . . ." s'amusait le réal "Best fans Ever" disait - il . Et entre le record de précommandes, la pétition pour la projection dans l'espace et le record que ca tenter Klein d'œil, comment lui donner tort ?