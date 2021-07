Kaamelott : record de réservations en 24h pour un film français !

Des dizaines de milliers de places vendues en une journée pour le film Kaamelott.

Après de nombreux reports de sortie à cause de la pandémie, le film Kaamelott sort enfin dans les salles dans quelques semaines . Le 21 juillet prochain les fans pourront enfin assister aux premières séances au cinéma . Impatients, ils se sont rués sur les tickets et ont atteint un record de préventes !

Le record français de préventes

La boite de production du film, SND, vient d'annoncer sur Twitter le record : "En 24h, plus de 60 000 places vendues pour les avant - premières de # KaamelottPremierVolet" . On savait que la communauté de fans d'Alexandre Astier était sur le qui - vive pour la sortie du premier film, mais pas à ce point !

C'est même un record de préventes pour un film français . La boîte de prod' est obligée d'ajouter des places pour satisfaire tout le monde :"Devant ce phénomène, des séances supplémentaires arrivent" . Plus de 10 ans après la fin de la série et plus de 450 épisodes, l'humour de Kaamelott n'a pas pris une ride et fait toujours sensation chez les français !

Alexandre Astier peut être fier

"La patience est un plat qui se mange sans sauce" explique Perceval dans le teaser de Kaamelott : Premier volet et pour le coup les fans ont été bien patients ! Le réalisateur Alexandre Astier a montré son émotion sur les réseaux : "Vous allez déglinguer tout le système et ça va encore être ma faute… Best Fans Ever". Plus que quelques semaines à attendre pour retrouver sur grand écran les aventures de Leodagan, Lancelot, Perceval, Guenièvre, et Merlin .