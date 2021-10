Kaamelott : le fan Arnaud Klein entre au Guiness des records

Un fan permet à Kaamelott d'entrer officiellement dans le livre des records, détrônant Avengers Endgame !

par Team Mouv'

C'est ce qu'on appelle une sortie réussie ! Après avoir battu le record français de réservations en 24h, le réalisateur et comédien, Alexandre Astier avait cassé le box office du mois de juillet avec plus de 200 000 fans dans les salles dès la première diffusion. Il avait aussi crée l'émulation grâce à un fan inconditionnel de la série Kaamelott qui s'était lancé un défi improbable, voir le film 200 fois . . .

Deux mois plus tard, Arnaud Klein aka Edward Tetch crée l'exploit en détrônant un fan d'Avengers Endgame avec un record de 204 visionnages du même film !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Détermination et endurance

Il a fallu très certainement beaucoup de courage et d'endurance pour ce spectateur qui aura regardé le film 204 fois et passé plus de 408 heures devant Kaamelott !

Un défi improbable devenu réalité avec cette certification officielle du Guinness World Records pour lequel il a reçu beaucoup de soutien, notamment Alexandre Astier qui a rejoint le recordman au cinéma pour une "séance émouvante" . Durant celle - ci, le créateur, réalisateur et interprète principal a pu se replonger dans son film . Un challenge onéreux qui lui aurait fait perdre plus de 10 kilos . . .

Peut - être qu'il sera dans la partie 2 du film et qu'il pourra s'assoir à la table des Rois maintenant qu'il est devenu le fan numéro 1 . . . Son dernier livestream juste ici :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix