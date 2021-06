"Kaamelott" : Alexandre Astier dévoile une série d'affiches

Plus qu'un mois avant de découvrir le film "Kaamelott". Pour nous faire patienter, Alexandre Astier dévoile vingt affiches.

par Team Mouv'

"La patience est un plat qui se mange sans sauce" explique Perceval dans le teaser de Kaamelott : Premier volet. Et bien celle des amoureux de l'univers d'Alexandre Astier sera bientôt récompensée . Repoussé de quasiment un an à cause de la pandémie, le film était déjà attendu depuis plusieurs années . L'attente touche à sa fin puisqu'il sera en salles le 21 juillet prochain .

Pour remplir la dent creuse des fans de Kaamelott, Alexandre Astier a dévoilé une vingtaine d'affiches du film depuis ce matin, et ce n'est pas fini ! Chacun d'entre elles met en lumière un personnage du long - métrage . Les figures historiques de la série sont bien là : Lionnel Astier ( Leodagan ) , Thomas Cousseau ( Lancelot ) , Franck Pitiot ( Perceval ) , Anne Girouard ( Guenièvre, Joëlle Sevilla ( Séli ) ou encore Jacques Chambon ( Merlin ) .

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Le casting est complété par des guests, souvent têtes d'affiches des grands films français : Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Antoine de Caunes, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne . Même le chanteur Sting a le droit à son affiche .

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Chacune des affiches est accompagnée d'une réplique culte qui permet de mettre en avant le caractère des personnages et qui colle à l'esprit humoristique et parfois noir de la série .