"Justice League" : une partie du Snyder Cut a fuité sur HBO Max à cause d’un bug

La version 2.0 du film "Justice League", cette fois réalisé par Zack Snyder, a fuité sur la plateforme HBO Max. C’est en voulant regarder le film d’animation "Tom & Jerry" que des utilisateurs chanceux sont tombés sur les premières minutes du film tant attendu.

par Team Mouv'

C’est certainement le film le plus attendu de ce mois de mars et le plus attendu parmi les fans de DC . Justice League, revisité par Zack Snyder, sortira le 18 mars prochain mais des petits chanceux ont pu en profiter en avance !

Le film tant espéré

Revenons aux origines . En 2017, la Warner décide de sortir le premier Justice League, film qui regroupe pour la première fois les plus grands superhéros de l’univers DC Comics : Batman, Superman, Wonderwoman, Flash, Aquaman et Cyborg. Le blockbuster aurait originellement dû être réalisé par Zack Snyder ( réalisateur attitré des deux précédents films DC ) avant qu'il ne quitte le tournage à cause du suicide de sa fille . Le projet est finalement remis dans les mains de Joss Whedon, déjà réalisateur des deux premiers films Avengers du concurrents Marvel . Le film fait un gros flop et les fans de DC crient à l’infamie.

Donc forcément, quand Snyder annonce qu’il souhaite retourner des parties du film, la communauté DC se réjouit . Le "Snyder Cut", qui sortira le 18 mars, ne devrait pas avoir grand chose à voir avec le premier essai : des scènes retournées et ajoutées avec l’apparition du Joker, un nouveau montage et une version finale de quatre heures !

L’attente est donc énorme autour de ce Justice League . Alors forcément, quand quelques petits chanceux ont pu le voir en avant - première, ça fait réagir ! Mais rien d’officiel . La diffusion du film est en fait dû à un bug de la plateforme du diffuseur américain HBO Max . Alors que plusieurs utilisateurs américains voulaient se poser devant la nouvelle comédie d'animation Tom & Jerry, ils ont eu la chance de pouvoir regarder les premières minutes du film tant attendu . Il aura fallu une heure pour que l’erreur soit réparée .

Il semblerait en tous cas que les premières minutes soient encourageantes . Doug Bass, un abonné de HBO Max a confié au Hollywood Reporter son enthousiasme :

Je voulais juste mettre Tom & Jerry en bruit de fond pendant que je travaillais et à la place, j’ai regardé une heure d’un film incroyable !

La Warner, propriétaire de HBO, a dû assumer la boulette. Dans un communiqué, le géant du cinéma reconnait son erreur : "Le Justice League de Zack Snyder fut temporairement disponible sur HBO Max, et l’erreur a été corrigée en quelques minutes" .

Tout a été fait pour éviter les spoilers, mais trop tard… Nous ne vous ferons pas l’affront de les révéler ici, mais les réactions sont nombreuses .