"Justice League" : le Snyder Cut cartonne en France

Malgré la fermeture des salles de cinéma, le "Justice League" de Zac Snyder cartonne sur les plateformes VOD.

par Team Mouv'

4 ans après l’échec du Justice League de Joss Whedon, la Warner a écouté la demande des fans DC et a autorisé Zac Snyder à retourner des scènes et retravailler la post - production pour sortir son "Snyder Cut" de 4 heures . Pari gagnant !

Le Snyder Cut a été l’oeuvre la plus visionnée aux États - Unis le week - end de sa sortie, malgré la diffusion du premier épisode de la série Marvel Falcon & le Soldat de l’Hiver sur Disney + dans le même temps . En France, le film est disponible à l’achat sur la grande majorité des plateformes de VOD . En semaine, 100 000 achats ont été enregistré dans l’hexagone. Une prouesse d’autant plus impressionnante que le film n’est pas disponible sur une seule plateforme de streaming, à l’inverse des États - Unis où il est dans le catalogue de HBO Max . Au total, Zack Snyder's Justice League a déjà rapporté près d’1,5 million d’euros .

Sur la base de ces bons chiffres, la Warner continue de tirer le filon et propose déjà une version noir et blanc de ce Justice League 2 . 0 .

Le Snyder Cut n'aura pas le droit à une suite

Le Snyder Cut peut déjà être considéré comme une réussite, les chiffres le prouvent et les fans ont largement validé . Face à ce succès, la Warner a décidé… de ne pas faire de suite .

Ce film marque l’achèvement de sa trilogie

Sept mots qui ont calmé les ardeurs des fans . C’est dans une interview pour Variety qu’Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia Studios, a confirmé la mauvaise nouvelle . "Nous voulions donner а Zack l'opportunité de compléter sa vision dans un film de quatre heures . Nous sommes heureux d'avoir HBO Max pour sortir ce genre de projet in extenso, et permettre aux fans de voir ainsi les quatre heures de la vision de Zack. " Mais même si Snyder avait prévu de tourner deux suites, déjà teasées dans les scènes post générique de son Justice League, il n’en sera rien . La Warner a décidé de partir dans une autre direction en travaillant sur des personnages DC multidimensionnels : le The Batman de Robert Pattinson, un nouveau Suicide Squad, ou encore un nouveau Superman.