Jonathan Cohen s'incruste dans les pubs Canal + et c'est magique

Pour teaser la sortie du "Flambeau", Jonathan Cohen parodie des pubs Canal +.

par Team Mouv'

On était déjà archi-chauds pour la sortie de la seconde saison de *La Flamme,* appelée *Le Flambeau,* mais Jonathan Cohen a réussi à trouver un moyen de nous motiver encore plus, en s'inscrustant sur des publicités Canal +.

Décidément, Jonathan Cohen est fort, très fort. L'humoriste a le don pour transformer des campagnes de pub en grosses barres de rire, comme il l'avait déjà fait pour Canal +. Et il a décidé de remettre ça pour teaser Le Flambeau : la série, qui doit sortir le 23 mai sur Canal, est plus qu'attendue par les fans et les producteurs ont décidé de la teaser de manière créative et originale.

Jonathan devient mannequin

Entre deux spots de pub habituels, on découvre ainsi Jonathan qui s'inscruste littéralement dans des pubs officielles, et réalise une performance tout aussi hilarante qu'inattendue. L'acteur devient ainsi le mannequin d'une publicité L'Oréal Men Expert (dans laquelle il interprète un agent secret un peu paumé), mais également d'un spot Deliveroo, un autre Burger King et d'une pub Samsung.

Une com' de génie, qui nous permet de - pour une fois - nous taper des barres devant les pubs, ce qui est plutôt un coup de force. Jonathan, fidèle à lui-même, nous fait rire avec une ou deux punchlines bien senties, et envoyées avec son flegme habituel. De quoi prouver une nouvelle fois le talent extraordinaire de l'acteur pour nous divertir, et le pari est réussi.

Bref, bien joué Canal + et Jonathan Cohen : on va avoir encore plus de mal à patienter jusqu'à la sortie du Flambeau, qui s'annonce déjà comme un grand classique de l'humour français.