"Joker" : Willem Dafoe a un projet de suite avec lui aux côtés de Joaquin Phoenix

Willem Dafoe souhaite jouer un Joker imposteur aux côté de Joaquin Phoenix.

Willem Dafoe a déjà sa place parmi les méchants les plus mémorables des films de super-héros, grâce à son rôle du Bouffon Vert dans Spider-Man et Spider-Man : No Way Home. Cependant, il semble que l'acteur aimerait aussi avoir un aperçu de ce que serait la vie d'un des méchants les plus emblématiques des comics : le Joker.

Du Bouffon Vert au Joker

Dans une récente interview avec GQ, Dafoe lui-même a révélé ce qu'il pensait du rôle du prince clown du crime. Tout d'abord interrogé sur ce qui le frappait dans les rôles de méchants, il a répondu : "Je ne sais pas ce que c'est". "C'est amusant de jouer les méchants parce que vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire dans la vie, et c'est amusant de jouer votre côté sombre".

Mais si Dafoe n'a pas voulu se pencher sur cet aspect de sa carrière, il a apparemment pensé au Joker et n'a pas hésité à dévoiler son idée pour un film, qui pourrait même impliquer la version du personnage par Joaquin Phoenix. "Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait qu'il y ait comme un imposteur du Joker. Il serait donc possible d'avoir, non pas deux Jokers en duel, mais quelqu'un qui prétend être le Joker et qui n'est pas le Joker", a proposé Dafoe. "Et cela ouvre la possibilité d'une histoire intéressante, en particulier si vous aviez le Joker de Joaquin Phoenix, puis quelqu'un qui imite ou reproduit ce qu'il fait. J'ai fantasmé à ce sujet."

Dans les bandes dessinées, DC a déjà essayé d'explorer l'idée de différentes versions du Joker avec un opus intitulée Batman : Three Jokers, mais pour l'instant rien sur grand écran. Peut-être que cette déclaration sera l'occasion d'y songer...