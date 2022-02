"Joker" 2 : une date pour le tournage de la suite ?

Le "Joker 2" serait en préparation. Trois ans après la sortie du premier volet, Joaquin Phoenix est peut-être sur le point de reprendre son costume d’Arthur Fleck pour le tournage de la suite de l’histoire.

par Team Mouv'

Joker avait tout raflé à sa sortie en 2019. Un succès mondial. Plus d’un milliard de dollars de recettes pour environ 50 millions de budget. L’acteur principal, Joaquin Phoenix, avait remporté le Golden Globe et l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle d’Arthur Fleck. Est-ce que Joker 2 sera un aussi grand succès ? On ne va pas tarder à le découvrir puisque le tournage serait déjà prévu. Toujours avec Todd Philipps derrière la caméra.

Le tournage de Joker 2 aurait lieu en 2023

La nouvelle a été révélée par le site Heroic Hollywood qui affirme que Warner Bros a reçu une première version du script. Leurs informations proviendraient d’une personne proche du dossier, mais qui refuse d’être citée. La société de production pourrait donc mettre en route le tournage dès l’année prochaine. Ce ne sera pas possible en 2022 car l’acteur principal, Joaquin Phoenix, serait très occupé avec d’autres projets.

Cette information est toutefois à prendre avec des pincettes, car elle n’a pas été confirmée par les équipes du film. Il va falloir attendre encore un petit peu pour savoir si la performance de Joaquin Phoenix et la mise en scène de Todd Philipps nous subjugueront dans un avenir proche.