Joker 2 : la suite est en développement

Magnifique nouvelle pour les fans de Joker, la suite du film est toujours dans les tuyaux.

par Team Mouv'

Après le carton triomphal du premier film, le Joker s'apprête à revenir sur le devant de la scène . Comme l'indique The Hollywood Reporter, la suite du film DC avec Joaquin Phoenix serait apparemment toujours en développement chez la Warner . Dans un nouvel article, le site spécialisé précise : "Jusqu'à présent, tous les films et séries télé, à l'exception de The Batman [ . . . ] , du spinoff Gotham PD de HBO Max, et de Joker et sa suite prévue, se dérouleront dans le même univers. "

L'information avait déjà été annoncée quelques semaines seulement après la sortie du film, en novembre 2019, mais on avait eu aucune information depuis . Cette fois, cela semble être dans la bonne voie . Par contre, aucune autre information n'a été communiquée, impossible d'en savoir plus pour le moment, mise à part que c'est en cours de développement .

Sans trop de surprise, ça devrait être Joaquin Phoenix qui reprendra le rôle du super - vilain, lui qui avait déclaré qu'il s'agissait du rôle de sa vie . Il a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur acteur lors de la cérémonie 2020 . Bref, on a hâte !