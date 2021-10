"Joker 2" : Joaquin Phoenix évoque la suite

Joaquin Phoenix aborde la possible suite de Joker.

par Team Mouv'

Lors d'une interview accordée à The Playlist, Joaquin Phoenix a donné aux fans une mise à jour sur la potentielle suite de Joker .

Le Joker aura - t - il droit à une suite ?

L'acteur a remporté un Oscar pour sa performance dans le film de 2019, dans lequel il jouait le rôle d'Arthur Fleck, clown raté et comédien de stand - up, qui finit par devenir le célèbre méchant de DC, le Joker . Le film de Todd Phillips avait connu un énorme succès critique de la part des spécialistes et des fans, nombre d'entre eux espéraient d'ailleurs qu'une suite suivrait . Depuis, des rumeurs ont régulièrement émergé selon lesquelles Joker 2 pourrait être en préparation .

Dans cette interview parue ce mardi 5 octobre, l'acteur a répondu à ces spéculations . À la question de savoir si une suite au film était dans les cartons, Phoenix a répondu : "Je ne sais pas . " Bien que rien n'ait été confirmé, l'acteur a déclaré qu'il pense qu'il y a plus à explorer avec le personnage . L'acteur de 46 ans a ainsi évoqué le personnage : "Dès le tournage, nous avons commencé à . . . vous savez, c'est un type intéressant . Il y a des choses que nous pourrions faire avec ce type et [ l'explorer ] davantage . Mais quant à savoir si nous le ferons vraiment ? Je ne sais pas . "

Phoenix a joué aux côtés de Robert De Niro, Zazie Beetz et Frances Conroy dans ce thriller psychologique . Le film a obtenu 11 nominations aux Oscars, remportant les prix du meilleur acteur ( pour Joaquin Phoenix ) et de la meilleure musique originale . Le film s'était incliné devant le thriller Parasite de Bong Joon - Ho, acclamé par la critique, dans la catégorie du meilleur film .