Johnny Depp ne jouera plus dans "Pirates Des Caraïbes"

La carrière de Johnny Depp prend un coup, suite à son procès avec son ex Amber Heard.

par Team Mouv'

Alors que Johnny Depp et Amber Heard, son ex-femme, s'accuse tout deux d'abus physiques et morales, leur procès se poursuit et les révélations s'enchainent. Reprochant à Amber d'avoir "ruiné sa carrière", Johnny Depp déclare également la fin de son aventure dans le rôle de Jack Sparrow dans les films Disney Pirates des caraïbes.

Clap de fin

Déjà renvoyé de la franchise des Animaux Fantastiques dans lequel il jouait le rôle de Gellert Grindelwald, suite aux diverses accusations à son encontre depuis son divorce avec Amber Heard, Johnny Depp continue à ce jour de voir sa carrière en déclin puisqu'il a également été écarté par Disney du projet de tournage de Pirates des Caraïbes 6.

En effet, durant son procès et plus précisément lors du contre-interrogatoire réalisé par son avocat, l'acteur est revenu sur sa carrière au cinéma, comme le rapporte BFMTV, et notamment l'avenir de son rôle le plus mythique qu'il incarne depuis plus de 20 ans : Jack Sparrow. Déclarant devant le tribunal de Fairfax que l'exposition médiatique engendrée par ces accusations a nuit à sa carrière. "À partir de la seconde où ces allégations ont été faites contre moi, ma carrière était terminée. Quelle que soit l'issue de ce procès, j'ai perdu et je porterai cela pour le reste de mes jours...", Johnny Depp a également évoqué son exclusion du 6ème volet de la saga Pirates des Caraïbes "Il n'a pas fallu longtemps à Disney pour décider de me retirer de la franchise Pirates des Caraïbes".

Une décision qui semble définitive et sans aucun retour possible, même si la compagnie viendrait à proposer un nouveau contrat à Johnny Depp, puisque lorsque son avocat lui demande "Le fait est, Mr. Depp, que si Disney vous proposait 300 millions de dollars et un million d'alpacas, rien sur cette Terre ne vous pousserait à revenir travailler chez Disney pour un film Pirates de Caraïbes ? C'est bien vrai ?", l'acteur a clairement répondu "C'est vrai".