"John Wick" 4 : le tournage aura bientôt lieu à Paris

par Geoffrey

C’est un tournage qui aura connu de nombreux rebondissements ! Après le succès des trois premiers films John Wick, la production se penche pour tourner le quatrième et le cinquième opus de la saga dans la foulée . Finalement le format série sera préféré au cinéma . Mais avec le contexte actuelle, machine arrière toute et retour au long métrage .

Ainsi avec la pandémie mondiale, le tournage du quatrième film de la saga John Wick devrait débuter au mois de Juin . Une équipe de tournage composé de sa star Keanu Reeves qui devrait poser ses valises à Paris . La capitale française ne sera pas la seule délocalisation puisque le tournage devrait se dérouler un peu partout dans le monde, notamment à Berlin, Tokyo ou encore New York .

Les sources qui rapportent cette information, signalent également que contrairement au projet de base, le cinquième film ne sera pas tourné dans la foulée . On notera également l’absence de Derek Kolstad, co - scénariste des trois premiers films de la saga ne sera pas de la partie, bien occupé par la production de la série Disney + Falcon et le soldat de l’hiver .