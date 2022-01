Joe Exotic lance un crowdfunding pour rembourser Carole Baskin

Joe Exotic essaye désespérément de sortir de ses embrouilles avec Carole Baskin.

par Team Mouv'

Joe Exotic est désespéré : l'ancien propriétaire de zoo doit des sommes écrasantes à sa rivale de toujours, Carole Baskin, et a demandé l'aide de ses fans.

La star de Tiger King n'en a décidément pas fini avec les problèmes : Joe Exotic a lancé un GoFundMe, un dernier geste désespéré pour appeler à l'aide suite à son embrouille gigantesque avec Carole Baskin. La star de Netflix demande ainsi 500 000 $ à ses donateurs, alors qu'il doit encore plus d'un million d'euros à Carole Baskin suite à leur dispute au tribunal.

Rembourser "cette con * * * * de Carole Baskin"

Encore derrière les barreaux, atteint d'un cancer et supportant très mal l'enfermement, l'ancien propriétaire de zoo vit apparemment un calvaire et a de nombreuses fois demandé sa libération ou une remise de peine, en vain.

Il plaide à présent sa cause avec émotion sur son GoFundMe, se confiant : "Je vais sortir de prison avec seulement mes vêtements sur le dos, des dettes d'un million, aucune maison, aucun vêtement. Ma santé se détériore et la prison n'a pas été facile. Clairement, je ne peux pas me reconstruire tant que je n'ai pas remboursé cette connasse de Carole Baskin".

La situation en devient donc burlesque : pour sauver Joe, ses fans doivent se cotiser pour donner de l'argent à sa rivale, qui a entre-temps mis la main sur son zoo et poursuit ses plaintes contre Joe Exotic malgré la détresse de ce dernier. L'avocat de Joe s'insurge d'ailleurs de la voir s'acharner "contre un homme qui a le cancer et aucune possession".

La saison 2 de Tiger King, toujours plus incroyable que de la fiction, est toujours disponible sur Netflix.