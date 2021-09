"Jeu de la dame" : il n'y aura pas de saison 2

Mauvaise nouvelle : le créateur du "Jeu de la dame" ne signe pas pour une saison 2.

La série la plus regardée sur Netflix, le Jeu de la dame, vient de gagner le prix de la meilleure mini - série aux Emmy Awards . Mais lors d'une conférence de presse, le créateur a avoué aux fans qu'il n'y aura pas de saison 2 . . .

Echec et mat

La nouvelle ne va pas plaire aux 62 millions de foyers ( ou plus . . . on vous voit ceux qui se refilent les codes Netflix ) fans du Jeu de la dame. Lors de la conférence de presse virtuelle après la cérémonie, Scott Frank, le créateur a balancé la ( mauvaise ) nouvelle . Ce qui n'est pas si étonnant puisque dans le roman dont est tiré la série, il n'y a pas de suite des aventures de Beth Harmon ! Comme le rapporte Deadline il s'est expliqué : "__J’ai l’impression que nous avons raconté l’histoire que nous voulions raconter, et je crains – permettez - moi de le dire autrement – en fait je suis terrifié à l’idée que si nous essayons de raconter d’autres choses, nous allons ruiner ce que nous avons déjà raconté" .

MAIS pas de panique, le producteur exécutif, William Horberg, promet d’autres collaborations avec Anya Taylor - Joy et Scott Frank :"Ce qui est sûr, c’est qu’on va continuer à travailler ensemble". Ce à quoi l’actrice principale a répondu sans hésiter : "Absolument".

Comme il l'a souligné lors de son discours de remerciements après avoir gagné l'Emmy Awards : Anya Taylor - Joy a "rendu les échecs sexy et ( a ) inspiré toute une génération de jeunes filles et de jeunes femmes pour qu’elles comprennent que le patriarcat n’a aucune défense efficace contre nos dames" .