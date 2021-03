Jean-Pascal Zadi remporte le César du meilleur espoir masculin

Quelle consécration pour Jean-Pascal Zadi qui remporte son premier César avec son rôle dans son film "Tout Simplement Noir".

par Team Mouv'

Personnage incontournable de Mouv' ( que vous pouvez retrouver toute la semaine dans l'émission Debattle) , Jean - Pascal Zadi est devenu également une révélation du cinéma français grâce à son film Tout Simplement Noir.

Le meilleur espoir masculin, tout simplement

"Wow, la vache", c'est avec ces mots que JP, forcément ému, a commencé son discours après avoir reçu son César de meilleur espoir masculin. Heureux comme jamais, l'acteur normand a délivré un message plein d'amour et de sincérité en remerciant notamment "tous ceux qui ont ouvert la brèche avant moi" : "Isaach de Bankolé, Omar Sy, Maïmouna Doucouré, Déborah Lukumuena, Alice Diop, Zita Hanrot, « le bon vieux colonel Ladj Ly » et Fathia Youssouf" . Sans oublier de chambrer son pote et co - réalisateur du film John Wax . Changement de ton, pour la suite du discours où JP passe un message engagé en rendant hommage à Adama Traoré et Michel Zecler et plus généralement aux trop nombreuses victimes des violences policières .

Un film salué par la critique et le public

Sorti le 8 juillet 2020 en France, Tout Simplement Noir et son casting incroyable : Claudia Tagbo, Cyril Hanouna, JoeyStarr, Vikash Dhorasso, Fabrice Eboué, Eric Judor, Ramzy Bedia, Melha Bedia, Ahmed Sylla, Soprano, Jonathan Cohen,Amelle Chahbi . . . a rencontré un succès à la fois critique et commercial ( plus de 685 000 entrées) et a permis à JP montrer tout son talent aux français .

Grâce à ce film, Jean - Pascal rentre dans la cour des grands du cinéma français et à Mouv' on est forcément hyper fiers de lui . Encore bravo le sang !

"Carrément Craignos" arrive

Comme il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, il charbonne toujours sur plein de projets et va revenir très prochainement : le 19 mars, précisément, pour une nouvelle saison de sa série Craignos : intitulée Carrément Craignos, que vous aviez découverte sur Mouv' .

Pour en savoir plus sur cet acteur hors - norme, ( re ) matez notre vidéo où il s'auto - interviewe .