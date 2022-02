Jean-Claude Van Damme prendra sa retraite après un ultime film

Fin de carrière pour Jean-Claude Van Damme : l'acteur va prendre sa retraite.

par Team Mouv'

Il fallait bien que ça arrive un jour : c'est l'heure de la retraite pour Van Damme, ou presque.

Plus qu'un mythe, c'est une légende : Jean-Claude Van Damme, le fameux acteur et combattant d'arts martiaux, a annoncé prendre sa retraite. En effet, il a annoncé vouloir quitter le cinéma après son dernier projet, What's My Name, un film où il incarnera son propre personnage dans un récit semi-autobiographique.

Jean-Claude Van Damme, c'est 64 films, dont près de vingt films lors des 10 dernières années. Le secret du succès ? J.C s'est d'abord fait connaître pour ses talents de sportifs en Belgique, avant de s'installer aux Etats-Unis pour devenir acteur. Petit film après petit film, il s'est fait un nom, avant d'exploser dans Bloodsport.

Hyperproductif, Van Damme est rapidement devenu une grande figure du cinéma dans les années 1980 et 1990, avec des films comme Universal Solider, Timecop, ou encore Chasse A l'Homme. Une carrière complète, qui permet aujourd'hui au poids lourd du cinéma de partir le coeur léger : "J’ai travaillé toute ma vie, j’ai vécu dans des hôtels pendant bientôt 40 ans. Plus simplement, je souhaite me détendre, profiter de la vie de famille, car la vie passe vite".

Pas de panique : on pourra bien dire au revoir en bonne et due forme à JCVD, grâce à un dernier film dont l'intrigue s'annonce à la fois profonde et pleine d'action.