JCVD dévoile le teaser épique et drôle du "Dernier Mercenaire" sur Netflix

JCVD est bientôt de retour sur nos écrans, et ça s'annonce épique !

par Team Mouv'

Ça y est, on a les premières images du retour de l'immense Jean - Claude Van Damme sur Netflix prévu pour le 30 juillet. Avec d'autres personnalités françaises, il est à l'affiche du film Le Dernier Mercenaire de David Charhon, un long - métrage qui s'annonce riche de grands - écarts, en humour, et en patates !

Un rôle sur - mesure pour JCVD

Dans Le Dernier Mercenaire, JCVD et David Charhon ont décidé de raconter l'histoire d'un ancien agent des services secrets ( Jean - Claude ) de retour en France pour sauver son fils qu’il n’a jamais rencontré . Le fiston est recherché par le gouvernement pour trafic d'armes et de drogue à la suite d’une boulette d’un bureaucrate zélé et d’une opération mafieuse . . . ça promet :

Il s'agit du deuxième film sur lequel Jean Claude Van Damme travaille aux côtés d'un réalisateurs français . Auparavant, il avait collaboré avec Julien Leclercq, sur le film Lukaz.

Un casting XXL aux côtés de JCVD

Dans la bande annonce, on assiste à un florilège de coups de boules qui partent dans tous les sens . Entre deux vannes et des dialogues totalement WTF, on reconnait un très joli casting : Alban Ivanov, Samir Decazza, Archibald Al Mahmoud, Assa Sylla, Djimo, Patrick Timsit, Éric Judor, Nassim Lyes, Miou - Miou et Valérie Kaprisky . Alors pour tous les fans de JCVD, le rendez - vous se tiendra le 30 juillet sur la plate - forme américaine de streaming Netflix .