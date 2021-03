Jamie Foxx va incarner Mike Tyson dans une mini-série produite par Scorsese

Jamie Foxx montera sur le ring pour incarner le légendaire Mike Tyson.

par Team Mouv'

Le 7ème art reprend peu à peu des couleurs avec l'annonce de nouveaux tournages : le prochain à venir sera une mini - série produite par Scorsese et dirigée par Antoine Fuqua (Training Day) centrée autour de Mike Tyson le boxeur de renom, dont Jamie Foxx sera l'interprète .

Un projet de longue date

Selon le Hollywood Reporter, la série qui retracera une partie de la vie du boxeur était au départ, un projet de film intitulé Finding Mike qui sera finalement réparti en plusieurs épisodes . Une envie de longue date pour Mike qui a déclaré : "J'ai longtemps voulu raconter mon histoire" avant d'ajouter "avec le lancement récent de Legends Only League et l'engouement des fans pour mon retour sur le ring, je me suis dit que c'était le bon moment . J'ai hâte de travailler avec Martin, Antoine et Jamie ainsi que toute l'équipe créative pour proposer un format qui mettra en lumière mon parcours professionnel et personnel mais qui sera aussi une source d'inspiration__ . "

Jamie Foxx fut choisi pour incarner Tyson depuis 2014, mais des doutes subsistaient quant à la sortie du projet . Cependant, l'été dernier, l'acteur a dévoilé en images sur Instagram, les progressions de sa transformation physique pour incarner le champion de boxe catégorie poids lourd .

Aucune date n'a été annoncée pour l'instant, mais si Mike a donné son accord le projet semble en bonne voie . Pour rappel, plusieurs projets de biopics ont été proposés à Tyson et son équipe par des sociétés de production, mais ce dernier les a décliné en majorité, estimant que les scénarios ne reflétaient pas avec suffisamment d'authenticité et de justesse sa vie .