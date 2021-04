James Bond : un site offre 800 euros pour regarder tous les films en 30 jours

Prêt pour le marathon Bond ?

par Geoffrey

C’est un peu le Job de rêve ! Le site américain Nerd Bear, spécialisé dans l’actualité du cinéma, des séries télévisées ou encore des jeux vidéo cherche une personne pour regarder l’ensemble des films de James Bond contre une rémunération de 1000$ soit 848€ !

24 films, plus de 51 heures de visionnages, mais un vrai travail derrière . En effet après la location des films sur une plateforme spécialisée, l’expert en agent 007 devra prendre des notes pour chaque film, afin de livrer un compte rendu final dont les détails n’ont pas était encore communiqué . En plus de devoir bien connaitre James Bond, la personne devrait avoir une grosse communauté sur plusieurs réseaux sociaux afin de montrer son travail et de faire vivre son visionnage pendant 30 jours . Une petite contrainte donc pour ceux qui voulaient rester anonyme en plus de l’image qui devrait être exploité sur tous les supports de la marque !

Une candidature réservée aux américains de plus de 18 ans qui ont jusqu’au 16 avril pour s’inscrire, et pouvoir patienter plus sereinement avant la sortie du prochain James Bond repoussé à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire .