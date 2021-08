James Bond : les tickets pour l'avant-première vendus à plus de 2000 euros à Monaco

Pour le dernier épisode de la saga, James Bond s'offre une avant-première de luxe.

par Team Mouv'

C'est à Monaco qu'aura lieu l'avant - première de Mourir peut attendre, le dernier épisode très attendu de la saga James Bond avec Daniel Craig . Un évènement très haut de gamme qui se déroulera le 29 septembre 2021 à l’Opéra de Monte - Carlo pour la modique somme de 2000 euros .

Une avant - première luxueuse

Non vous ne rêvez pas, il s'agit bien du prix demandé - 2123,23 euros exactement - pour assister à l'avant - première très chic du dernier James Bond . Comme le rapporte le Huffington Post, ce prix exorbitant comprend, en plus du visionnage, un dîner d'exception au Casino de Monaco avec le réalisateur Cary Joji Fukunaga, et le roi Albert II.

De plus, si le prix est si élevé, c'est aussi dans le but de financer le prix en l’honneur du regretté Roger Moore, membre fondateur de la fondation et ex - interprète de James Bond . Un nouveau prix décerné par la Fondation Princesse Grace - USA dédiée aux artistes du théâtre, danse et cinéma . Initialement prévue pour le 8 avril 2020, la sortie du film a finalement d’abord été repoussée au 11 novembre puis au 31 mars 2021, avant d’être de nouveau reportée au 6 octobre 2021 en France .

Le film signera la fin du cycle des 6 différents films où Daniel Craig incarne l’espion britannique . En attendant l'arrivée du film en salles, on vous remet l'incroyable bande - annonce :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix