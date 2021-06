Indiana Jones 5 : la première photo d’Harrison Ford sur le tournage

L’acteur américain retrouve son chapeau et son fouet

par Geoffrey

Harrison Ford n’en a pas fini avec ces personnages fétiches . Après avoir repris du service dans la dernière trilogie de la franchise Star Wars, l’acteur américain enfile un autre costume, tout aussi emblématique, celui d’Indiana Jones !

Treize ans après la sortie du dernier opus d’Indiana Jones, le Royaume du crane de Cristal, et à bientôt 79 ans, l’acteur a repris le costume du célèbre archéologue avec son fameux chapeau et son fouet comme on peut le voir sur les premières photos de tournages sorties sur les réseaux .

Pour le moment peu d’informations sont disponibles concernant ce cinquième épisode de la franchise . On sait que l’acteur donnera la réplique à Mads Mikkelsen et Phoebe Waller - Bridge sous la direction de James Mangold ( Logan, Le Mans 66 ) .

Rien de mieux pour faire patienter les fans jusqu’au 27 juillet 2022, avec ces quelques photos de tournages prises en Angleterre .