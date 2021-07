“How To Sell Drugs Online (Fast)” : nouvelle bande-annonce et date de la saison 3

La série allemande fait son retour pour la saison 3 sur Netflix cet été.

par Team Mouv'

L'été rime avec chiller et pour ce faire on a ( forcément ) besoin de bonnes séries et films à regarder pour décompresser . On peut ainsi compter sur les plateformes de streaming pour assouvir nos pulsions ciné/série et sur Mouv' Manon de Mouv' Actu t'informe des sorties à ne pas rater sur grand et petit écrans dans sa chronique le Screen .

Parmi elles, la série How To Sell Drugs Online ( Fast ) ( ou "Comment vendre de la drogue en ligne ( Rapidement ) " ) qui n'est pas un sombre tuto à destination des plus Thug d'entre nous comme on pourrait le croire au vu du titre mais mais une série allemande sur le passage à l'âge adulte .

Le pitch : Moritz Zimmermann, le paria du lycée, tente de reconquérir son ancienne petite - amie : Lisa Novak qui l'a quitté pour le dealer de l'école . Avec son pote, Lenny Sander, ils se lancent dans la vente d'ecstasy en ligne, pour impressionner Lisa . . . et devient l'un des plus gros dealeurs d'Europe et évidemment, tout part en sucette . . .

Inspirée d'une histoire vraie

L'histoire est celle de Maximilian S. 17 ans et petite génie de l'informatique . Nous sommes à Leipzig en 2015 et Maximilian a réussi à vendre des centaines de kilos de stupéfiants. . . Tout en restant bien confortablement assis dans sa chambre . Ce jeune homme utilise le darknet - un réseau garantissant l’anonymat - pour accéder au "deep web", le web profond inaccessible aux internautes lambda . Il a cependant fini par se faire arrêter par la police . Le juge l'a condamné à sept ans de prison .

La saison 3 débarque le 27 juillet 2021

Netflix a annoncé en grande pompe avec une bande - annonce à mater juste au dessus et la date de sortie de la saison 3 . La suite des aventures de Moritz débarque le 27 juillet prochain .