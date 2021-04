"How I Met Your Mother" : un spin-off de la série commandé par Hulu

La série phare "How I Met Your Mother" va faire son grand retour avec un spin-off.

par Team Mouv'

La série culte des années 2000, How I Met Your Mother ( ou Comment j'ai rencontré votre mère) pourrait faire son grand retour avec un spin - off . Commandé par la plateforme de streaming Hulu, le spin - off va apporter un nouvel angle et se concentrer sur le point de vue de la mère .

De l'autre coté de l'histoire

A l'origine, la série commence en 2030, et se concentre sur l'histoire de Ted Mosby qui raconte à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère, s'en suit ensuite une chronologie sur la vie de Ted et ses amis jusqu'à la rencontre tant attendue . Le concept inédit à séduit des millions de fans sur 9 saisons .

C'est donc 7 ans plus tard, après l'arrêt de la série en 2014, qu'un spin off pourrait voir le jour, mais avec un nouvel angle, cette fois - ci porté sur l'histoire de la fameuse mère, qui sera interprétée par l'actrice Hilary Duff . Comme un effet miroir, on suivra Sophie, racontant à son fils comment elle a rencontré son père. L’histoire débutera en 2021 alors que Sophie et ses amis se découvrent et tentent de trouver l’amour à travers des applis de rencontre, comme le rapporte le Huffington Post. La série s'intitulera donc How I Met Your Father et sera disponible sur la plateforme Hulu. Très heureuse de ce projet, Hilary Duff a exprimé son enthousiasme dans un communiqué "J'ai hâte d'incarner Sophie . En tant que grande fan de How I Met Your Mother, je suis honorée et même un peu stressée que Carter et Craig m'aient fait confiance pour la suite de leur bébé" . Pour le moment le projet n'est pas encore lancé, donc il faudra rester attentif sur les mois à venir .