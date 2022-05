"House of the Dragon" : une date et un trailer pour la série spin-off de Game of Thrones

"House of the Dragon" se dévoile avec un nouveau trailer et une date officielle.

par Team Mouv'

3 ans après nos adieux à la série Game Of Thrones, qui s'est terminé sur une 8ème saison pour le moins controversée, HBO ramènera prochainement à la vie ses légendaires dragons dans un spin-off intitulé House of the dragon.

"L’histoire ne se souvient pas du sang. Elle se souvient des noms.”

Alors qu'un premier teaser de House of the dragon (qui a retourné internet) avait déjà été dévoilé en octobre dernier, HBO vient de lever un peu plus le voile sur la série dérivée de Game of Thrones avec une bande annonce officielle et enfin, une date de diffusion pour mettre fin à la longue attente des fans.

Dévoilant 1 minute et demie d'images inédites, HBO a eu de quoi hyper et séduire un peu plus les fans de l'univers de George R.R. Martin. Située 200 ans avant les événements de Game of Thrones, l'histoire se concentrera sur la famille Targaryen à laquelle appartient Daenerys, mère des dragons et reprendra avec soin les codes de la série originale.

Entre nouveaux personnages incarnés par un casting totalement inédit, dragons, visuels et effets spéciaux stratosphériques, ambiance dramatique et violente, quête de pouvoir, ces nouvelles images donnent d'ores et déjà le ton d'une première saison à l'intrigue brulante et riche en émotions.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Disponible dès le 22 août prochain en France sur OCS, à partir de 3 heure du matin, ce préquel nous fait déjà trépigner d'impatience.