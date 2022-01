"House of Gucci" : un préquel avec Al Pacino et Jared Leto ?

Jared Leto rêve d'un préquel pour le film "House of Gucci", avec Al Pacino au casting.

House of Gucci est sorti le 24 novembre, et il fait toujours des émules : Jared Leto, encore sous le charme du film, rêve à un préquel en tête à tête avec Al Pacino.

C'est un rêve un peu fou, mais qui n'aurait pas eu la même envie ? Jared Leto, sous le charme de Al Pacino depuis leur rencontre sur le tournage de House of Gucci, est apparemment chaud bouillant pour créer un deuxième film. Et ce ne sont pas les idées qui lui manquent : rêveur, Jared Leto s'est confié à Jess Cagle sur son envie de créer un préquel en duo avec la légende italienne.

Jared Leto fan d'Al Pacino

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage du film événement de Ridley Scott, dans lequel jouent également Lady Gaga, Adam Driver et Jeremy Irons. Jared Leto y joue le rôle de Paolo Gucci ( le cousin de Maurizio Gucci, assassiné par son ex-femme) alors qu'Al Pacino incarne son père, Aldo Gucci. Dans ce film largement encensé par la critique, Ridley Scott revient sur les sombres secrets de l'empire familial Gucci. On y retrouve un Leto méconnaissable, mais au sommet de son talent. Maquillé de la tête aux pieds, l'acteur n'a même pas été reconnu par ses collègues tant son physique était transformé, jusqu'à sa voix qu'il a réussi à travailler pour imiter l'accent italien.

Jared Leto a particulièrement apprécié tourner avec Al Pacino, et semble prêt à repartir à tout moment filmer auprès de l'acteur mythique. Fasciné par la relation entre le fils et le père Gucci, l'acteur américain souhaite leur consacrer leur propre film. *"(Al Pacino) a été fantastique et généreux. Il est tout ce que vous espérez être (...) j'étais absolument au paradis avec lui et Riley"* . De quoi lui donner l'envie de créer un second film se concentrant uniquement sur le père et le fils, et a même déjà le titre : "on pourrait l'appeler : juste nous deux."

Si ce potentiel préquel reste de l'ordre du fantasme, on ne peut s'empêcher d'y trouver un certain charme, et de rêver un peu avec Jared Leto. D'autant plus qu'à Hollywood, rien n'est impossible...