"House of Gucci" : la bande-annonce du film avec Lady Gaga et Al Pacino

Le teaser du film "House of Gucci" avec Lady Gaga, Al Pacino et Adam Driver vient de sortir !

par Team Mouv'

Le film très attendu de Ridley Scott, House of Gucci vient de se dévoiler avec la première bande - annonce . Dès les premières images on découvre l'univers luxueux de la célèbre famille italienne . Les séquences et les acteurs font rêver : Al Pacino, Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver, Salma Hayek, Camille Cottin . Il ne reste plus qu'à attendre sa sortie en novembre prochain dans les salles obscures .

Un casting 5 étoiles

Ce vendredi 30 juillet 2021, Universal dévoile le trailer de House of Gucci et son atmosphère fascinante entre meurtre, dolce vita et luxe .

On découvre dans ses extraits la familia Gucci et ses membres hauts en couleur . Al Pacino se met dans la peau du fondateur de la grande Maison de luxe italienne Aldo Gucci . Une chose est certaine, après avoir donné la réplique dans Le Parrain et Scarface, ce personnage est fait sur mesure pour lui . Dans ce trailer, l'arrivée de Lady Gaga ne passe pas inaperçue . Elle s'est glissée dans le rôle de Patrizia Reggiani, la fameuse "veuve noire" . Elle est ici mariée à Maurizio Gucci, a . k . a Adam Driver, qu'elle décidera de tuer . On retrouve aussi Jared Leto transformé physiquement pour ressembler à Paolo Gucci, le cousin de Maurizio Gucci . Les fans de l'actrice française préférée des américains, Camille Cottin, seront déçus, on ne la voit pas dans le trailer . . . il faudra donc attendre de la voir au cinéma !

Quand famille et luxe riment avec meurtre

Le film porte sur l’assassinat de Maurizio Gucci, le petit - fils du fondateur de la marque de luxe italienne dans les années 90 . Ce meurtre a fait scandale dans les années 1990 et la Une des tabloïds du monde entier . Mais qui a tué Maurizio ? Son ex - épouse, Patrizia Reggiani . En 1998, elle a été condamnée à vingt - six ans de prison pour meurtre commandité et libérée en 2016 .

Un film pas au goût de la famille Gucci

Cette adaptation de l'histoire des Gucci ne plait pas à l’arrière - petite - fille du fondateur, Patrizia Gucci selon le magazine Variety. Elle avoue dans une interview son mécontentement : "Nous sommes vraiment déçus . Je parle au nom de la famille . Ils volent l’identité d’une famille pour en faire profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien… Notre famille a une identité, une vie privée__ . Nous pouvons parler de tout . Mais il y a une frontière qui ne peut être franchie . " Affaire à suivre . . .