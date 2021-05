"House of the Dragon" : les premieres images du spin-off de "Game of Thrones"

Quelques semaines seulement après le début du tournage du spin-off de la mythique série Game of Thrones, HBO en dévoile déjà les premières images.

par Team Mouv'

Deux ans après la fin très critiquée de Game of Thrones, HBO continue de surfer sur le succès interplanétaire de l'univers fantastique de la série et proposera deux spin - offs . Le premier est déjà en tournage et devrait faire son apparition sur nos écrans courant 2022 . Cette nouvelle série intitulée House of the Dragon se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones et se concentrera sur la famille Targaryen à laquelle appartient Daenerys, mère des dragons .

Pour faire patienter les fans, HBO a dévoilé les premières images du tournage après que des photos aient fuité sur les réseaux. La chaine américaine a donc rapidement décidé de reprendre la main en offrant un aperçu de sa prochaine série .

Des images qui nous replongent dans l'univers de G . O . T en quelques instants . Les costumes mythiques, les paysages sauvages et les chevelures blondes platines caractéristiques de la famille Targaryen, tout y est ! Côté casting, on reconnait facilement Matt Smith (The Crown) dans le rôle du Prince Daemon Targaryen et Rhys Ifans (Good Morning England et Snowden) dans la peau de Otto Hightower, la Main du Roi .