Helen McCrory : actrice dans "Peaky Blinders" et "Harry Potter" est morte à 52 ans

C'est une triste nouvelle, l'actrice Helen McCrory est décédée à l'âge de 52 ans.

par Team Mouv'

C'est son mari, Damian Lewis, qui a annoncé la mort de l'actrice sur les réseaux sociaux . Vous l'aviez probablement vue dans Harry Potter ou encore dans Peaky Blinders où elle jouait Tante Polly, l'un des personnages centraux de la série . Helen McCrory est décédée ce vendredi 16 avril, des suites d'un cancer, à l'âge de 52 ans .

"C'est le coeur brisé que je vous annonce qu'après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante Helen McCrory est décédée paisiblement chez elle" . annonce son mari sur Twitter, dans un long message posté ce vendredi 16 avril .

Helen McCrory a joué de nombreux rôle, elle a incarné Cherie Blair dans le film The Queen, et était aussi connue pour son rôle de Narcissa Malefoy, la mère de Drago Malefoy, dans les trois derniers films Harry Potter . Plus récemment, elle a jouté sur petit écran dans la série Peaky Blinders, avec son personnage remarqué de Polly Gray .